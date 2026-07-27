Mahkeme talebi kabul etti: Müzisyen Mehmet Güreli, oyuncu Görkem Yeltan'ı evlat edindi

Ünlü müzisyen ve yazar Mehmet Güreli'nin, 40 yıldır manevi kızı olarak gördüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı evlat edinme talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Kararla birlikte yıllardır süren manevi baba-kız ilişkisi resmiyet kazandı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Mehmet Güreli ile Görkem Yeltan'ın yolları, Yeltan henüz 9 yaşındayken kesişti. İstanbul'a eğitim için gelen Yeltan ile Güreli arasında zamanla güçlü bir baba-kız bağı oluştu. İkili, ilerleyen yıllarda sanat alanında da birlikte çalışmalar yürüttü.

Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Güreli'nin bu süreçte en büyük desteği Görkem Yeltan oldu. Yeltan'ın, manevi babasının tedavi sürecinde refakatçilik yaptığı ve tüm işlemleriyle yakından ilgilendiği belirtildi.

Bu süreçte Mehmet Güreli'nin, yıllardır manevi kızı olarak gördüğü Yeltan'ı resmen evlat edinmek istediğini ifade ettiği, Yeltan'ın da bu talebi kabul ettiği öğrenildi.

MAHKEME KARARIYLA EVLAT EDİNDİ

Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Güreli, dilekçesinde yaklaşık 40 yıldır Görkem Yeltan ile baba-kız ilişkisi yaşadıklarını, zor zamanlarında her zaman yanında olduğunu ve resmi olarak da kızı olmasını istediğini belirtti.

Mahkeme, Mehmet Güreli'nin talebini kabul etti. Gerekçeli kararda, Görkem Yeltan'ın uzun süredir Mehmet Güreli'nin bakımını üstlendiği, evlat edinme işlemine Yeltan'ın eşinin de onay verdiği belirtilirken, kararla birlikte Görkem Yeltan resmen Mehmet Güreli'nin evlatlığı oldu.