Mahsun Kırmızıgül'den 'ekonomi' çıkışı: 'Orta direk maraba oldu'

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kırmızıgül "Eskiden orta direk vardı. Şimdi orta direk maraba oldu. Orta direk kim biliyor musunuz? Hakimler, savcılar, öğretmenler..." diye konuştu. Sinema sektöründeki duruma da değinen Kırmızıgül "Bu insanların sinemaya gidecek parası yok, ev kirasını ödeyemiyorlar.' Ona göre seyirci sayısındaki düşüşün arkasında filmlerin kalitesinden çok, vatandaşın bütçesinde kültür ve eğlenceye yer kalmaması yatıyor. Kira ve temel giderler ay sonunu getirmeyi zorlaştırınca sinema bileti ilk vazgeçilen harcamalar arasına giriyor" dedi.

Ünlü yönetmen "Ekonominin düzelmesi için yolsuzluğun ve hırsızlığın bitmesi lazım. Bu bitmeden düzlüğe çıkmaz" sözlerini de ekledi.