Maliyetler katlandı, hasat gecikti! Bir ilçenin geçim kaynağı...

Çorum’un Osmancık ilçesinde Mayıs ayında ekimi yapılan ve Kızılırmak Havzası’nın sularıyla olgunlaşma sürecini yaklaşık 6 ayda tamamlayan çeltikler, tarlalara giren biçerdöverlerle hasat ediliyor. Bu yıl hava şartlarının olumsuz seyretmesi sebebiyle hasat mesaisi geç başladı. Çiftçiler biçerdöverlerle tarlalardaki çeltikleri hasat ediyor. 50 dekara yakın alanda üretilen çeltik, açık alandaki kurutma işleminden geçirildikten sonra fabrikalara gönderilerek kabuk ve kepeklerinden ayrılıp meşhur sofralık Osmancık pirinci halini alacak.

"DÖNÜMDE ORTALAMA 600-800 KİLOGRAM ARASINDA ÜRÜN VERİR"

İlçeye bağlı Ağıroğlan köyünde çeltik üretimi yapan, 54 yaşındaki Erol Düşünceli, "Pirinç Mayıs ayının ortalarında ekiliyor. Eylül ayının sonun doğru da biçiliyor. Bu yıl hava şartlarından dolayı geç kaldı. Bu zamana kadar biçilip bitmesi lazımdı. Benim bu tarlam 26 dönüm. Dönümde ortalama 600-800 kilogram arasında ürün verir. O çeltiğin verimine bağlı. Tarlada ot olmazsa verim daha fazla olur. Biraz ot olursa verim düşer. Bu zamana kadar çeltik fiyatlarının açıklanması lazımdı. Geçen sene gübre, 700 TL’ydi bu sene 2 bin TL. Mazot geçen sene 45 TL’ydi şimdi 100 TL. Çeltik fiyatlarının en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

"OSMANCIK PİRİNCİ DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI VE LEZZETLİ"

Girinoğlan köyünde çeltik üretimi yapan, 60 yaşındaki Şaban Balcı da çocukluğundan beri çeltik üretimiyle uğraştığını belirterek, "Osmancık pirincinin diğerlerine göre yapısı ve farkı, hava şartlarından mıdır, Kızılırmak havzasının suyundan mıdır, diğer pirinç türlerinden çok farklı ve lezzetli. Piyasada çok çeşit var ama genelde vatandaş Osmancık pirincinin kalitesini, yapısını muhafaza etmeye çalışıyor. Ekimini de yapıyoruz, inşallah devletimiz de fiyatları açıklar biz de memnun oluruz. Diğer üreticilerden bazıları da Osmancık-97 diye yazıyor satıyor ama Osmancık-97 değil. Başka yerde yetiştiripte Osmancık’ın patentini adını yazıp satanlar onların yaptıkları doğru değil. Tüketicinin bu duruma dikkat etmesi lazım ki Osmancıklı ya da Osmancıklı birilerinden bildiğinden, tanıdığından bunlardan alması lazım" diye konuştu.