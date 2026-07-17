Manifest Esin Bahat kimdir? Esin Bahat kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda Manifestival konserleriyle gündeme gelen Manifest sevenleriyle buluştu. Git gide artan hayran kitlesi Manifesti dinleyicilerinde merak uyandırdı. İşte, Manifest üyelerinden bir olan Esin Bahat’ın hayatına dair bilgiler.

ESİN BAHAT KİMDİR?

Manifest grubunun üyesi Esin Bahat 9 Ağustos 2000 yılında İstanbul’da doğdu.

ESİN BAHAT BURCU NE?

Esin Bahat'ın Burcu aslandır.

ESİN BAHAT’IN KARİYER YOLCULUĞU

Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Aynı zamanda ise profesyonel dansçı ve eğitmen. Bahat, salsa ve bachata ile başladığı profesyonel dans hayatına bu günlerde Manifest grubunda ‘main dancer’ olarak devam ediyor. Sarı rengini temsil eden Esin tarzını “sade ama cesur” olarak tanımlarken. Rihanna, Billie Eilish ve Sade gibi isimlerden ilham aldığını belirtiyor.