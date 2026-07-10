Manifest'in sevilen ismi rahatsızlandı, konsere ara verildi

​Coşkulu kalabalığın önünde performansına büyük bir enerjiyle başlayan grup, Yelekçi'nin bacağındaki ani rahatsızlık nedeniyle zor anlar yaşadı. Ağrıları artan başarılı müzisyen, sağlık ekiplerinin anında müdahale edebilmesi için hızla sahne arkasına alındı.

​DOKTORLAR ONAY VERDİ SAHNEYE GERİ DÖNDÜ

Hilal kuliste doktor kontrolündeyken, Manifest'in diğer üyeleri seyircilerin arasına indi.Seyirciyi yalnız bırakmak istemeyen ekip sahnede kaldı ve hayranlarıyla sohbet etti.

​Sahne arkasında yapılan hızlı müdahale ve kontrollerin ardından hayranların yüreğine su serpen haber doktorlardan geldi.

​ Doktorların "Sahneye çıkmasında bir sakınca yoktur" onayını vermesiyle derin bir nefes alındı.

​Hilal Yelekçi'nin sahneye dönmesiyle konser kaldığı yerden devam etti.

"TOZ PEMBE" İLE MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Doktorlardan gelen olumlu haberin ardından Hilal Yelekçi yeniden sahneye çıktı. Manifest, kısa süreli aksaklığın ardından konserine yeni şarkıları "Toz Pembe" ile devam etti. Hilal'in sahneye adım attığı anlarda salondaki binlerce hayran alkış ve tezahüratlarla gruba destek verdi.

SAHNENİN SÜRPRİZ KONUĞU AJDA PEKKAN OLDU

Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Ajda Pekkan'ın sahneye çıkması oldu. Süperstar, Manifest'e konuk olarak büyük heyecan yarattı. Ajda Pekkan ve Manifest grubu, "Hileli" şarkısını ilk kez canlı performansla birlikte seslendirdi.