Manifest Lidya Pınar kimdir? Hangi yıl doğmuştur? Ailesi kimdir?

Son zamanlarda Manifestival konserleriyle gündeme gelen Manifest sevenleriyle buluştu. Git gide artan hayran kitlesi Manifesti dinleyicilerinde merak uyandırdı. İşte Manifest üyelerinden bir olan Lidya Pınar’ın hayatına dair bilgiler.

LİDYA KİMDİR?

Manifest grubunun tatlı üyesi 24 Haziran 2003 yılında doğdu. Burcu yengeç. Grupta pembe rengini temsil eden Lidya, kendini en iyi yansıtan renk olduğunu belirtiyor.

LİDYA PINAR’IN EĞİTİMİ

Pınar, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyat öğrencisi. Piyano ve solfej eğitimi olan Pınar kat kat, dantelli ve serbest stiliyle biliniyor.

LİDYA’NIN BABASI DAĞ VE BÖRÜ FİLMLERİNDE YER ALMIŞ

Grubun ‘lead vocal’i Lidya’nın babası oyuncu Ahmet Pınardır.