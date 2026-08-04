'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Manifest grubunun, Türkiye'de birlikte yaşadıkları evi kapatarak tamamen İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınacağı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Manifest grubu, Türkiye'de birlikte yaşadıkları evi kapatarak Londra'ya taşınacak" iddiaları sonrası, hayranlar arasında grubun Türkiye'yi terk ettiği yönünde tartışmalar başladı. Konunun hızla yayılması ve farklı yorumlara neden olması üzerine Manifest ekibinin menajeri Tolga Akış, sessizliğini bozarak resmi bir açıklama yayımladı.

Akış, yaptığı açıklamada dün iyi niyetle yaptığı bir duyurunun bağlamından koparıldığını belirterek, "Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi, tüm üyeler kendi bireysel yaşam alanlarını yarattığı için kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Londra'nın grup için sadece küresel çalışmaların yürütüleceği bir merkez olacağını vurgulayan Akış, 16 Ekim'de gerçekleşecek Wembley Arena konserine işaret etti.