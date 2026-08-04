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'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt
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'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

4.08.2026 10:33:00
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Haber Merkezi
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'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

Sosyal medyada hızla yayılan "Manifest grubu Türkiye'den ayrılıp Londra'ya yerleşiyor" iddialarına yanıt grubun menajeri Tolga Akış'tan geldi. İddiaları yalanlayan Akış, İstanbul'daki ortak evin neden kapatıldığını ve İngiltere planlarının detaylarını paylaştı.

'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Manifest grubunun, Türkiye'de birlikte yaşadıkları evi kapatarak tamamen İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınacağı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

"Manifest grubu, Türkiye'de birlikte yaşadıkları evi kapatarak Londra'ya taşınacak" iddiaları sonrası, hayranlar arasında grubun Türkiye'yi terk ettiği yönünde tartışmalar başladı. Konunun hızla yayılması ve farklı yorumlara neden olması üzerine Manifest ekibinin menajeri Tolga Akış, sessizliğini bozarak resmi bir açıklama yayımladı.

'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

Akış, yaptığı açıklamada dün iyi niyetle yaptığı bir duyurunun bağlamından koparıldığını belirterek, "Manifest'in Londra'ya taşınması söz konusu değil. İstanbul'daki ortak evi, tüm üyeler kendi bireysel yaşam alanlarını yarattığı için kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

Londra'nın grup için sadece küresel çalışmaların yürütüleceği bir merkez olacağını vurgulayan Akış, 16 Ekim'de gerçekleşecek Wembley Arena konserine işaret etti.

'Manifest Londra'ya taşınıyor' iddialarına menajer Tolga Akış'tan yanıt

Akış, kamuoyunu bilgilendirdiği mesajında şu sözlere yer verdi:

"Londra, global çalışmaları ve iş birliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak. 16 Ekim Wembley Arena konseri ve birçok sürpriz için gideceğiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye'ye döneceğiz. Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok."

İlgili Konular: #Tolga Akış #manifest

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