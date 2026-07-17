Manifest Sueda Uluca kimdir? Hangi bölümden mezun?

Son zamanlarda Manifestival konserleriyle gündeme gelen Manifest sevenleriyle buluştu. Git gide artan hayran kitlesi Manifesti dinleyicilerinde merak uyandırdı. İşte Manifest üyelerinden bir olan Sueda Uluca’nın hayatına dair bilgiler.

SUEDA ULUCA KİMDİR?

Manifest grubunun eğlenceli üyesi Sueda Uluca 23 Ağustos 2004’te doğdu. Grubun yeşil üyesi olan Sueda yenilenmeyi ve enerjiyi temsil ediyor.

S UEDA ULUCA’NIN KARİYERİ

Bale ile başlayan ilgisi zamanla çeşitli danslara yöneldi. Aynı zamanda önceden koristlik yapan Uluca Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü mezunu. Grubun en genci ve ‘main vocal’i olan Sueda’nın ilham adlığı isim ‘Miley Cyrus’.