Manifest'ten kanser tedavisi gören minik hayranlarına duygulandıran sürpriz

Son dönemin en popüler kız gruplarından Manifest, bu kez yeni bir şarkısıyla değil, örnek davranışıyla gündeme geldi.

Kanser tedavisi gören minik hayranları Almira'nın en büyük hayalini öğrenen grup üyeleri, hastaneye giderek ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Duygu dolu buluşmadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken, Manifest'in anlamlı hareketi kullanıcıların takdirini topladı.

KÜÇÜK HAYRANA DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Hilal Yelekçi, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup; güçlü sahne performansları, dans koreografileri ve K-pop esintileri taşıyan tarzıyla dikkat çekiyor.

'Daha İyi', 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Manifest, yalnızca müzik kariyeriyle değil, hayranlarıyla kurduğu samimi bağ sayesinde de sık sık gündeme geliyor. Özellikle sosyal medyada takipçileriyle kurdukları sıcak iletişim, grubun kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturmasında önemli rol oynadı.

Manifest üyeleri bu kez yeni bir şarkılarıyla ya da konser performanslarıyla değil, kanser tedavisi gören minik hayranları Almira için yaptıkları anlamlı sürprizle gündeme geldi.

ESİN, ALMİRA’NIN ANNESİNE ULAŞTI

Almira’nın Manifest ile tanışmak istediğini öğrenen Esin Bahat, küçük kızın annesiyle iletişime geçti. Ardından yapılan planlamayla Almira’nın uzun süredir kurduğu hayal gerçeğe dönüştürüldü.

Hastane odasında gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Grup üyeleri Almira ile yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi sürecinde ona moral verdi.

KONSER SÖZÜ

Manifest üyeleri, buluşma sırasında Almira’ya özel bir söz de verdi. Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar, tedavisini tamamlamasının ardından Almira’yı konserlerine davet etti.