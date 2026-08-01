Manifest'ten uluslararası başarı: Sunny Hill Festival'de Dua Lipa ile buluştular!

Manifest, ilk uluslararası festival deneyiminde dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa ile bir araya geldi.

Sunny Hill Festival öncesi gerçekleşen buluşmadan paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

ULUSLARARASI BAŞARI

Türk pop müziğinin son dönemde en çok konuşulan gruplarından Manifest, uluslararası sahne yolculuğunda önemli bir adım attı.

Kısa sürede yakaladığı çıkışla geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, bu kez Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde sahne aldı.

Festival öncesinde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile bir araya gelen Manifest üyeleri, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Kulis buluşması kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MANİFEST, DUA LİPA İLE BİR ARAYA GELDİ

Manifest, Sunny Hill Festivali'nin kurucusu Dua Lipa ile konser öncesi bir araya gelirken o anları sosyal medya hesaplarından 'Bugün küçük bir hayal gerçek oldu. Dua Lipa tarafından kurulmuş Sunny Hill Festivali'nde performans sergilemek, asla unutmayacağımız bir şeydi. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz Dua Lipa' notuyla paylaştı.

Manifest'in ilk uluslararası festival deneyimi olan Sunny Hill Festivali'nde Dua Lipa, grubun performansını en önden izledi.

Paylaşılan görüntüler, hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

SUNNY HILL FESTIVAL'İN KURUCULARINDAN

Sunny Hill Festival, Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa'nın girişimleriyle hayata geçirilen Sunny Hill Foundation tarafından düzenleniyor. Kosova'nın uluslararası alanda tanıtılmasını ve ülkenin kültür-sanat hayatına katkı sağlanmasını amaçlayan festival, yıllar içerisinde Avrupa'nın dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri haline geldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları ağırlayan organizasyonda Manifest'in de sahne alması, grubun uluslararası müzik arenasındaki görünürlüğü açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.