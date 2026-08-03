Manifest Türkiye'den taşınıyor: Gidecekleri ülke belli oldu

Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest için yeni dönem Londra’da başlayacak. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, yaptığı paylaşımda Manifest üyelerinin İstanbul’daki ortak evinin eylül ayında kapatılacağını, Londra’da ise yeni bir ortak alan açılacağını açıkladı.

Akış, paylaşımında bu adımın grubun küresel hazırlıklarıyla bağlantılı olduğunu belirterek, “Küresel bir yapım şirketi ile anlaşma da yolda” ifadesini kullandı. Açıklamada Londra planının Wembley öncesi önemli bir aşama olarak görüldüğü de vurgulandı.

2025’te düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sueda Uluca, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay, Esin Bahat ve Hilal Yelekçi’den oluşan grup, özellikle genç dinleyiciler arasında popülerlik kazandı.

Grup, Türkiye’de verdiği konserlerin biletlerinin kısa sürede tükenmesi ve yurt dışı sahnelerine açılmasıyla gündemdeydi. Manifest, geçtiğimiz hafta Dua Lipa’nın düzenlediği Sunny Hill Festival 2026’da Katy Perry’den hemen önce sahne almasıyla da adından söz ettirdi.

Manifest, son haftalarda sahne performansları ve konserleri nedeniyle tartışmaların da odağına yerleşti. İstanbul’daki bir konserin ardından grup hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, küçük bir hayranın Manifest’in Çorum’da konser vermesini istemesi üzerine kullandığı “Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez” sözleri de kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Akış’ın son açıklamasıyla birlikte grubun Türkiye merkezli çalışmalarının eylül itibarıyla Londra ayağına taşınacağı netleşti. Manifest’in yeni dönemde uluslararası sahne ve yapım süreçlerine ağırlık vermesi bekleniyor.