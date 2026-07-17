Manifest üyesi Hilal Yelekçi kimdir? Hilal Yelekçi kaç yaşında? Burcu ne?

Son zamanlarda Manifestival konserleriyle gündeme gelen Manifest sevenleriyle buluştu. Artan hayran kitlesi Manifesti dinleyicilerinde merak uyandırdı. İşte, Manifest üyelerinden bir olan Hilal Yelekçi’nin hayatına dair bilgiler.

HİLAL YELEKÇİ KİMDİR?

Manifest grubunun parlayan üyesi Hilal Yelekçi 20 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Muğla’lı olan Yelekçi boğa burcudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunudur.

HİLAL YELEKÇİ’NİN KARİYER HAYATI

Yelekçi’nin müziğe ve dansa olan tutkusu K-pop’la tanışmasıyla arttı. Yine müzik piyasasında kendi şarkılarını ‘Pinkeu’ adıyla çıkaran Yelekçi’nin yolu Big5 programına düştü. Burada dansı ve sesiyle kendini kanıtlayabilen Hilal Yelekçi Manifest adlı girl bandin mor renkli üyesi oldu. Hilal grubun ‘lead dancer’ıdır. Dans stilini daha çok “swag ama seksi” olarak tanımlar.