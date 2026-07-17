Manifest üyesi Mina Solak kimdir? Mina Solak'ın burcu nedir, kaç yaşında?

Son zamanlarda Manifestival konserleriyle gündeme gelen Manifest sevenleriyle buluştu. Git gide artan hayran kitlesi Manifesti dinleyicilerinde merak uyandırdı. İşte Manifest üyelerinden bir olan Mina Solak’ın hayatına dair bilgiler.

MİNA SOLAK KİMDİR?

Manifest grubunun çekici üyesi 16 Mayıs 2000 doğdu. Solak, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. 15 yaşından beri bale, modern dans ve latin danslarıyla ilgileniyor. Solak’ın rengi kırmız ve rengini “kırmızı enerjimi ve tutkumun ateşini temsil ediyor” olarak tanımlıyor. Genç yaşta Türkiye birincilikleri var.

MİNA SOLAK'IN BURCU NE?

Mina Solak'ın burcu boğadır.