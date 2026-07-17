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Manifest Zeynep Oktay kimdir? Zoktay kaç yaşında, nereli? Zoktay'ın burcu ne?

Manifest Zeynep Oktay kimdir? Zoktay kaç yaşında, nereli? Zoktay'ın burcu ne?

17.07.2026 12:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Manifest Zeynep Oktay kimdir? Zoktay kaç yaşında, nereli? Zoktay'ın burcu ne?

Oldukça kalabalık konserler veren Manifest her geçen yıl büyük başarılara imza atıyor. Peki Manifest Zeynep Oktay kimdir? Zoktay kaç yaşında, nereli? Zoktay'ın burcu ne?

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Son zamanlarda Manifestival konserleriyle gündeme gelen Manifest sevenleriyle buluştu. Git gide artan hayran kitlesi Manifesti dinleyicilerinde merak uyandırdı. İşte Manifest üyelerinden bir olan Zeynep Oktay’ın hayatına dair bilgiler.  

ZEYNEP OKTAY (ZOKTAY) KİMDİR?

Manifest grubunun iddialı üyesi Zeynep Oktay 18 Nisan 2001  doğumlu. Burcu koç. Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisi. 

KARİYER YOLCULUĞU

Hip hop ve sokak stilleri ana branşı olan Zoktay Edis ve İrem Derici gibi sanatçıların sahnesinde yer aldığı biliniyor. Zoktayın rengi mavi ferahlığı ve doğallığı yansıtır.

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