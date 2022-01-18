Manuş Baba’ya dondurucu soğukta şınavlı tepki
Sivas’ta bir yurttaş Manuş Baba’nın konsere çıkmamasına tepki olarak dondurucu havada şınav çekti.
Sivas Yıldız Dağı'nda geçtiğimiz günlerde kar yağışı ve soğuğu gerekçe ettiği iddiasıyla konserini iptal eden Manuş Baba, hayranları tarafından tepki toplamıştı.
Sivasta bir yurttaş ise Manuş Baba'ya tepki olarak gece saatlerinde şınav çektiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
“MANUŞ BABA DA ÇIKIP KONSER YAPACAKTI”
Umut Toparlak, “Manuş Baba’nın o soğukta insanları toplayıp da konsere çıkmamasını kınıyorum. Çünkü Sivas’ın halkı üşümez, yiğittir. Ben bu soğukta şınav çekip spor yapıyorsam Manuş Baba da çıkıp konser yapacaktı. Orada binlerce insanı toplayıp da ben soğuk olduğu için konser yapmıyorum demek doğru bir şey değildi. Konser alanının bulunduğu yerde, Sivas’ın Yıldız Dağı tabii ki soğuk olacak. Karların ortasında bir yer orası. O kadar insanı bekletti. Kendisine tepkimi sunuyorum” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Sivas'ta 10 bin kişinin akın ettiği konserinde soğuk havayı gerekçe göstererek sahneye çıkmayan Manuş Baba, tepki çekmişti. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, konser için gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek "Sahneyi kuran teknik ekibin, siz dinleyicilerimizin, bizim ve görevli ekiplerin hayatını riske etmemek için iptal ettik" dedi.
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