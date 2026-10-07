Market raflarına düşmeden kapışılıyor! Tarladan 250 liraya çıktı

Kastamonu ve Çankırı illerinin sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nın kar sularıyla beslenen 7 bin dekar alanda ekilen coğrafi işaretli "sarıkılçık" pirincinde hasat dönemi başladı. Türkiye’nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yetiştirilen çeltik, biçerdöverlerle hasat ediliyor. "Sarıkılçık" türünün yanı sıra, "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" pirinç çeşitlerinin de yetiştirildiği ilçede, çiftçiler Mayıs ayında ekmeye başladıkları çeltiği hasat etmek için yoğun mesai harcıyor. İlçeye bağlı Ortalıca köyünde çeltik hasadının başlaması sebebiyle hasat şenliği düzenlendi.

"55 TON ÇELTİK TOHUMUNU TOSYA’DAKİ ÜRETİCİLERE VERDİK"

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da, 2026 yılında Tosya'daki üreticilere 55 tonun tohum desteği sağladıklarını kaydederek, "Çünkü Tosya, bizim için kıymetli, çeltiğin başkenti. Tosya’da Ortalıca Kooperatifine 2026 yılında 17 milyon 600 yüz bin TL kapasite artırımı için teknoloji yerleşmesiyle alakalı destek oldu. Ortalıca Kooperatifi de bizim için önemli. Ayakta tutmaya ve sizlerin çiftçi örgütünü, sizlerin ürününüzü orada değerlendirmeye, pazarlanmasına katkı sağlanması için destekliyoruz. 2025 yılında 3 milyonun üzerinde Tosya’ya destekte bulunduk. Farklı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Projesi kapsamında destekte bulunduk. Bu sene de yine 2026 yılında Tarım Arazilerinin Etkin Kullanması Projesi kapsamında 23 milyonluk bir proje bütçesi, hibe proje bütçesi kullandık ve bundan da yine Tosya'ya çeltik tohumu, sera naylonu, fide, domates fidesi, patlıcan, biber fidesi dağıtımı yaptık. Bizler desteklemeye, sizler üretmeye devam ediyorsunuz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yapılan dua sonrasında biçerdövere binerek hasada katıldı. Protokol üyeleri, Tosya Pirinç Fabrikasını da ziyaret ederek üretimle ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, çiftçiler tarafından biçerdöverlerle hasat edilen çeltik, güneş altında kurutuldıutan sonra fabrikalara satılıyor. Fabrikalarda işlenen çeltikler pirince dönüşerek, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçede, sarıkılçık cinsi pirincin kilogramı ise 200 ila 250 TL arasında satılıyor.