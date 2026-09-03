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Marmara Denizi’nde ‘sahanda yumurta’ denizanası görüntülendi

Marmara Denizi’nde ‘sahanda yumurta’ denizanası görüntülendi

3.09.2026 13:35:00
Güncellenme:
DHA
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Marmara Denizi’nde ‘sahanda yumurta’ denizanası görüntülendi

Tekirdağ açıklarında, halk arasında “sahanda yumurta denizanası” veya “Maviş” olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüntülendi. Sıcak denizlerde yaşayan ve Akdeniz ile Ege’de yaygın görülen türe, Marmara Denizi’nin güney kıyılarında da daha önce rastlanmıştı.
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Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında, dikkat çekici görünümüyle bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüntülendi.

Tekneyle denize açılan yurttaşlar, su yüzeyinde hareket eden ve halk arasında “sahanda yumurta denizanası” ya da “Maviş” olarak adlandırılan denizanasını fark etti.

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TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yuvarlak gövdesi ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre akıntıyla birlikte deniz yüzeyinde ilerledi.

Teknedeki yurttaşlar, denizanasının su üzerindeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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SICAK DENİZLERDE GÖRÜLÜYOR

Görüntülenen Cotylorhiza tuberculata türünün sıcak denizlerde yaşayan türler arasında yer aldığı belirtildi.

Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak görülen “sahanda yumurta denizanası”na, Marmara Denizi’nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi.

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