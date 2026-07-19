MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftalardır şeflerin karşısında başarılı olmak için mücadele eden yarışmacılar arasından seçilen ilk iki isim, gösterdikleri performansla ana kadroya girmeyi başardı. Peki, Masterchef ana kadroya giren ikinci yarışmacı kim oldu? Masterchef 2026'nın ikinci yarışmacısı kim? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'İN İKİNCİ YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da şeflerin değerlendirmesi sonucunda ana kadroya seçilen ikinci yarışmacı Nilay oldu.