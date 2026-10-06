MasterChef'te duygusal anlar: Hayatını kaybeden şampiyon Eren Kaşıkçı unutulmadı!

MasterChef Türkiye 2026'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Batuhan'ın vedasının ardından ekranlara gelen 5 Ekim tarihli yeni bölümde yarışmacılar ödül oyunu için tezgah başına geçti. İlk etapta çekilen bıçaklar doğrultusunda gerçekleşen düelloların ardından ikinci etaba kalan yarışmacılardan Tokat yöresine ait meşhur "Bat" yemeğini hazırlamaları istendi.

Yemeğin açıklanmasıyla birlikte, 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı stüdyoda duygusal ifadelerle anıldı.

"TOKAT KEBABINI VE BATINI ONDAN ÖĞRENDİK"

Ödül oyununun ikinci etabında yemeği açıklayan Somer Sivrioğlu, merhum şef Eren Kaşıkçı’ya olan vefasını şu sözlerle dile getirdi:

“Tabi bu yemeği ben burada sevgili Eren’den öğrenmiştim, rahmetli… Bu vesileyle onu bir kez daha analım. Pek çok kez anacağız onu ama… Tokat’tan gelen bir lezzet.”

Mehmet Yalçınkaya’nın “Tam bir Tokat hayranıydı” sözleri üzerine konuşmasını sürdüren Sivrioğlu, "Sizin Tokat mutfağını bu kadar sevmenizin, benim de o konuda bir sürü şey öğrenmemin, Tokat kebabı diye bir lezzeti keşfetmemizin, Tokat batını keşfetmemizin arkasında sevgili Erenciğimiz vardı, bir kez daha ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şef ise "Memleketi için çok çalışan bir arkadaşımızdı, tekrar rahmetle anıyoruz" diyerek üzüntüsünü belirtti. Gece boyunca süren çekişmeli mücadelenin sonunda Tolgahan, Emre'yi geride bırakarak ödül oyununun galibi oldu.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK AÇIKLANDI

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan 1989 doğumlu Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Kaşıkçı, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ön otopsi raporuna göre, başarılı şefin ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı.

"KIZIL SAKAL" VE "LEZZET BABA" İLE HAFIZALARA KAZINDI

Gökçeada ve İstanbul’da profesyonel şeflik ve işletmecilik yapan Eren Kaşıkçı, 2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye finalinde Hasan Biltekin’i geride bırakarak kupanın sahibi olmuştu. Yarışmanın ardından kendi markasıyla restoran ve sandviç işletmelerini hayata geçiren Kaşıkçı, MasterChef All Star döneminde de "Lezzet Baba" sözleriyle hafızalarda yer edinmişti. Bir kız çocuğu babası olan Kaşıkçı, Türk gastronomisine yaptığı katkılarla hatırlanıyor.