Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Masterchef'te 26 Eylül'de eleme adayları kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. 20 yarışmacının ana kadroya dahil olduğu sezonda eleme adayları merak ediliyor. Peki, Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Masterchef'te 26 Eylül'de kim kazandı?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 7. eleme adayı Aslı oldu. Haftanın diğer elem adayları Eylül, Meryem, Muratcan, Hakan, Çağatay ve Barış olarak belirlenmişti.

ÇAĞATAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Masterchef'te Mehmet şef ve Çağatay arasında yaşanan gerginliğin ardından Çağatay stüdyoya gelerek Mehmet şeften özür diledi:

"Ne yaptığımın bir adını koyamıyorum, saygısızlık desem az kalır terbiyesizlik desem az kalır... Haddimi çok aştım, ileri gittim.

İki haftasıdır mental olarak kötü haldeydim, çok kötü saygısızlık ettim... Siz bir baba, öğretmensiniz buraya gelip sizden özür dilemek istedim."

Bu sözlerin ardından Danilo ve Somer şef kararın Mehmet şefe ait olduğunu söyledi. Mehmet şef ise Çağatay'ın yarışmaya devam edebileceğini söyledi.