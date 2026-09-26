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MasterChef'te yarışmacının boğazına yemek kaçtı: Mehmet Şef Heimlich manevrasıyla kurtardı

MasterChef'te yarışmacının boğazına yemek kaçtı: Mehmet Şef Heimlich manevrasıyla kurtardı

26.09.2026 10:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef'te yarışmacının boğazına yemek kaçtı: Mehmet Şef Heimlich manevrasıyla kurtardı

TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacı Emre'nin boğazına yemek kaçması stüdyoda panik yarattı. Durumu fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya, uyguladığı Heimlich manevrasıyla yarışmacıyı boğulmaktan kurtardı.
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25 Eylül tarihli bölümde Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları ödül oyunu için tezgah başına geçti. Sebze yemeklerinin hazırlandığı ilk etapta şeflerin değerlendirmesi sonucu kazanan taraf Mavi Takım oldu.

Mavi Takım yarışmacıları, 100 bin TL'lik para ödülü için ikinci etapta 'Bayramiç Beyazı' temalı tabaklar hazırladı. Sona kalan Nilay ve Bahar arasından en başarılı tabağı çıkaran Nilay, 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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MEHMET ŞEF'TEN HIZLI MÜDAHALE

Yarışmanın ilerleyen anlarında ise stüdyoda endişe verici bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Emre'nin boğazına yemek kaçtığını fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya, hemen müdahalede bulunarak Heimlich manevrası uyguladı.

Yalçınkaya'nın kritik müdahalesinin ardından yapım ekibinin sağlık görevlileri de Emre'nin durumunu kontrol altına aldı.

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"ŞİMDİ İYİYİM"

Olayın ardından açıklama yapan yarışmacı Emre, "Yutamadım, boğazıma kaçtı. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullanarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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