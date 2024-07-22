MasterChef'te ana kadroya dahil olan isim kim oldu? MasterChef'te önlüğün sahibi kim oldu?

MasterChef 2024'te ana kadroya giren isimler yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya dahil olan isim kim oldu? MasterChef'te önlüğün sahibi kim oldu? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 19:37
MasterChef'te ana kadroya dahil olan isim kim oldu? MasterChef'te önlüğün sahibi kim oldu?
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MasterChef 2024 kaldığı yerden devam ediyor. İkinci gruptan 12 ismin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 4 isim belli oldu. Kadronun son ismi ise bugün belli olacak. Peki, MasterChef'te ana kadroya dahil olan isim kim oldu? MasterChef'te önlüğün sahibi kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef'te ikinci gruptan ana kadroya dahil olacak son isim bugün belli olacak. Geride kalan 8 isimden istenen yemek ise Aşure oldu.

ANA KADOYA KİMLER DAHİL OLDU?

Zeynep

Hakan

Onur

Ümmühan

Deniz

Çağlar

Serhat

Alper

Ayşe


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