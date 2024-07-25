MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? MasterChef'in 12. yarışmacısı...

MasterChef 2024'te ana kadroya giren isimler yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? MasterChef'in 12. yarışmacısı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 21:01
MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? MasterChef'in 12. yarışmacısı...
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MasterChef 2024 kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü gruptan 12 ismin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 1 isim belli olmuştu. Kadronun ikinci ismi ise bugün belli olacak. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim dahil oldu? MasterChef'in 12. yarışmacısı...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

3. grubun ikinci günü yaratıcılık etabı ile başladı. Şefler yarışmacılardan kiraz kullanarak başarılı tabaklar yapmalarını istedi. Etabın sonunda en başarılı tabağı hazırlayan 6 isim ikinci tura çıkacak.

3. GRUP YARIŞMAYA BAŞLADI...

12 kişilik 3. gruptan ana kadroya giren ilk isim Semih oldu. Semih zerdeçal kullanılan ikinci turda en başarılı tabağı çıkaran isim oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR...

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih


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