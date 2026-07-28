Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya sert sözler: 'Kral piyonlarla tartışmaz'

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki boşanma süreci yeni bir açıklamayla yeniden gündeme geldi.

İtalya'da görülen davanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, eski eşinin nafaka taleplerinin mahkeme tarafından kabul edilmediğini iddia ederek sert ifadeler kullandı.

"NAFAKA TALEPLERİ REDDEDİLDİ"

Icardi, paylaşımında Wanda Nara'nın boşanma davası kapsamında kendisi için aylık 250 bin avro, iki kızlarının her biri için aylık 65 bin avro ve boşanma nedeniyle aylık 100 bin avro talep ettiğini öne sürdü.

Futbolcu, 1 Haziran 2026 tarihli kararla bu taleplerin reddedildiğini, karara yapılan itirazın da 27 Temmuz'da kabul edilmediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, 27 Temmuz 2026'da İtalyan adaletinin kararı çok netti: Talebi kabul edilemez buldular. Böylece her türlü talep ve başvuruyu da kapatmış oldular. Boşanma kararının kesinleşmesi için son bir adım kaldı."

"KRAL PİYONLARLA TARTIŞMAZ"

Icardi, davaya ilişkin ikinci paylaşımında ise Wanda Nara'yı isim vermeden hedef aldı.

"Kral piyonlarla tartışmaz, sadece yoluna devam eder" diyen Arjantinli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Satranç tahtasını tekmeleme; çünkü oyunun nasıl biteceğini daha göreceksin."

Icardi'nin açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

BOŞANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma davası İtalya'da devam ediyor. Taraflar, nafaka ve velayet başta olmak üzere birçok konuda hukuki süreç yürütürken, son gelişmelere ilişkin resmi mahkeme kararının ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.