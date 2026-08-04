Megastar Tarkan Marmaris’e geliyor: Konseri izlemenin bedeli 25 bin TL'ye kadar çıkacak

Türk pop müziğinin Megastar’ı Tarkan, yaz sezonunun en özel konserlerinden biri için Marmaris’e geliyor. Ünlü sanatçı, 29 Ağustos’ta, Marmaris’in dünyaca ünlü turizm tesislerinden birinde sahne alacak.

Marmaris’in Hisarönü bölgesinde yapılacak konserin, sınırlı sayıda davetlinin ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

BİLET FİYATLARI 25 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Edinilen bilgiye göre, Tarkan konserini izlemek isteyenlerin ödeyeceği ücret, tercih edilen kategori ve katılım seçeneklerine göre 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Yüksek fiyatına rağmen konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, sınırlı kapasite nedeniyle Tarkan’ı Marmaris’te canlı izlemek isteyenlerin erken davranması gerekecek.

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan’ın Marmaris’te sahne alacak olması, ilçenin yaz sezonuna renk katacak.