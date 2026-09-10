Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün evinde fenalaşması üzerine yakınları tarafından acilen hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erbil, vakit kaybetmeksizin operasyona alındı. Peki, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı ne?

MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından acil olarak hastaneye kaldırılarak operasyona alındı. Tıkalı kalp damarına stent takılan 69 yaşındaki sanatçının, tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Daha önce 2018 yılında da kalp krizi geçiren Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu sevenlerini korkuttu. Yıllar sonra "Hayatım Yalan" adlı tiyatro oyunuyla yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan ünlü şovmenin, evindeki istirahat sürecinin ardından çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.