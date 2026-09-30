Mehmet Ali Nuroğlu, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin 33. Tiyatro Ödülleri’nde “Dünyada” oyunundaki performansıyla ödüle layık görüldü. Nuroğlu’nun ödül konuşmasına “İçerideki ve dışarıdaki herkese selam...” sözleriyle başlaması dikkat çekti. Peki, Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Nuroğlu dizileri ve filmleri
MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?
Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Önce ODTÜ Felsefe bölümünde eğitim kariyerine başlayan Mehmet Ali Nuroğlu, sonrasında eğitimini yarıda bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne dahil oldu.
Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 Eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan Kırık Kanatlar dizisinde rol aldı.
MEHMET ALİ NUROĞLU DİZİLERİ
Güvercin, Star TV, 2019
Sen Anlat Karadeniz, ATV, 2018-2019
Yüzyıllık Mühür, TRT 1, 2016
Güzel Köylü, Star TV, 2014
Uçurum, ATV, 2012
Ömre Bedel, FOX TV 2009
Kırık Kanatlar, Kanal D, 2006
Çemberimde Gül Oya, Kanal D, 2004
Yuvadan Bir Kuş Uçtu, TRT 1, 2004
MEHMET ALİ NUROĞLU FİLMLERİ
Rüya, Yönetmen: Derviş Zaim, 2016
Kış Uykusu, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan, 2014
Kusursuzlar, Yönetmen: Ramin Matin, 2014
Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Yönetmen: Seyfi Teoman, 2011
Başka Semtin Çocukları, Yönetmen: Aydın Bulut, 2009
Sonsuz, Yönetmen: Cemal Şan, 2008
Nokta, Yönetmen: Derviş Zaim, 2008
Peri Tozu, Yönetmen: Ela Alyamaç, 2007
Zincirbozan, Yönetmen: Atıl İnaç, 2007
Cenneti Beklerken, Yönetmen: Derviş Zaim, 2006
Umut Adası, Yönetmen: Mustafa Kara, 2006
An Eye for a Tooth, Yönetmen: Murat Kebir,