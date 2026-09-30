Mehmet Ali Nuroğlu, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin 33. Tiyatro Ödülleri’nde “Dünyada” oyunundaki performansıyla ödüle layık görüldü. Nuroğlu’nun ödül konuşmasına “İçerideki ve dışarıdaki herkese selam...” sözleriyle başlaması dikkat çekti. Peki, Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Nuroğlu dizileri ve filmleri

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Önce ODTÜ Felsefe bölümünde eğitim kariyerine başlayan Mehmet Ali Nuroğlu, sonrasında eğitimini yarıda bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne dahil oldu.

Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 Eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan Kırık Kanatlar dizisinde rol aldı.

MEHMET ALİ NUROĞLU DİZİLERİ

Güvercin, Star TV, 2019

Sen Anlat Karadeniz, ATV, 2018-2019

Yüzyıllık Mühür, TRT 1, 2016

Güzel Köylü, Star TV, 2014

Uçurum, ATV, 2012

Ömre Bedel, FOX TV 2009

Kırık Kanatlar, Kanal D, 2006

Çemberimde Gül Oya, Kanal D, 2004

Yuvadan Bir Kuş Uçtu, TRT 1, 2004

MEHMET ALİ NUROĞLU FİLMLERİ

Rüya, Yönetmen: Derviş Zaim, 2016

Kış Uykusu, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan, 2014

Kusursuzlar, Yönetmen: Ramin Matin, 2014

Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Yönetmen: Seyfi Teoman, 2011

Başka Semtin Çocukları, Yönetmen: Aydın Bulut, 2009

Sonsuz, Yönetmen: Cemal Şan, 2008

Nokta, Yönetmen: Derviş Zaim, 2008

Peri Tozu, Yönetmen: Ela Alyamaç, 2007

Zincirbozan, Yönetmen: Atıl İnaç, 2007

Cenneti Beklerken, Yönetmen: Derviş Zaim, 2006

Umut Adası, Yönetmen: Mustafa Kara, 2006

An Eye for a Tooth, Yönetmen: Murat Kebir,