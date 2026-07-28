Melike Şahin’den hayranlarına duygusal mektup: Bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Anne olmak için gün sayan şarkıcı Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde verdiği doğum öncesi son konserlerinden birinde dinleyicilerine duygusal bir mektupla seslendi.

Şahin, mektubunda bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklayarak hayranlarına sürpriz yaptı.

“BU AKŞAMKİ YOLCULUĞUMUZ BAMBAŞKA OLACAK”

Uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlenen ve kısa süre önce hamile olduğunu duyuran Melike Şahin, doğum öncesi son konserlerinden birini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde verdi. Konser alanındaki dinleyicilere özel bir mektup hazırlayan Şahin, anne olmadan önceki son konserlerinde kendisine eşlik eden hayranlarına teşekkür etti.

Şahin, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Hoş geldiniz sevgili misafirlerim, Harbiye’lerimiz hep bir başka olur ama bu akşamki yolculuğumuz haliyle bambaşka olacak. Anne olmadan önceki bu son konserlerimde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.”

“GÖSTERİŞTEN UZAK, KALPLERİNİZE YAKIN”

Sahneyle kurduğu bağı anlatan Şahin, küçük sahnelerden büyük salonlara uzanan müzik yolculuğunda kendisini her zaman evinde hissettiğini belirtti.

Sanatçı, “Bu akşam siz de öyle hissedin istiyorum, evimde gibi. Sahnemiz de bu yaklaşımla tasarlandı. Gösterişten uzak, kalplerinize yakın” dedi.

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI

Melike Şahin, mektubunun sonunda bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıkladı. Şahin, dinleyicilerine şu sözlerle seslendi:

“Şimdi kendinizi bana emanet edin, ben de alkışlarınıza emanetim. Gelin dünyanın gailesine iki buçuk saatliğine ara verelim. Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun. Daima sevgiyle.”