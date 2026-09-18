18 Eylül 2026'da gündeme gelen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Melis Sezen'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Melis Sezen kimdir? Melis Sezen neden gözaltına alındı?

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Türk oyuncudur. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.

12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Daha sonra Silivri'deki Ali Solmaz Tiyatrosunda "Cümbüş-ü Hospital" adlı oyunda rol aldı.

Televizyon kariyerine 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle başladı. Ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

MELİS SEZEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Melis Sezen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri yönünde talimat verildi. Melis Sezen de operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 kişi arasında bulunuyor.