Memet Ali Alabora'dan, Serhat Kılıç'a duygusal veda: 'Ne güzel bir kaçıktın sen...'

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.

Nurtepe Mahallesi Görkemli Sokak'taki evinde ikamet eden 51 yaşındaki Kılıç'ın arkadaşları, kendisinden iki gündür haber alamamaları üzerine evine gitti.

Kılıç'ı salonundaki koltuk üzerinde hareketsiz bulan arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ KAYDA GEÇTİ

Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın yaşadığı evde inceleme yaptı. İlk incelemede oyuncunun vücudunda herhangi bir darp, kesi veya yara izine rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan evde, sigara kağıtlarının bulunduğu bildirildi. Evde bulunan maddeler nedeniyle Kılıç’ın ölümü emniyet kayıtlarına “şüpheli ölüm” olarak geçti.

Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor. İncelemelerin ardından Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Polis ekipleri, Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

MEMET ALİ ALABORA'DAN, SERHAT KILIÇ'A DUYGUSAL VEDA

Serhat Kılıç'la uzun süre aynı projede yer almış olan, ünlü oyuncu Memet Ali Alabora'dan da duygulandıran bir paylaşım geldi.

Kılıç'la birlikte fotoğraflarını paylaşan Alabora, "Arşivde öylece duran şu alelade fotoğraflara bir saat bakacağım aklıma gelmezdi. Ne güzel bir kaçıktın sen. İyi ki birlikte oynadık, iyi ki birlikte yürüdük" notunu düştü.