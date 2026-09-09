Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir Kahraman boşanma kararı aldı. Peki, Meriç Demir Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir ne iş yapıyor?

MERİÇ KAHRAMAN KİMDİR?

Meriç Demir Kahraman, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayan Kahraman, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Akademik eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam ederek yüksek lisans ve doktora yaptı.

Meslek hayatının ilk döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev alan Kahraman, akademik çalışmalarını bir süre Belçika’daki Katolik Leuven Üniversitesi’nde sürdürdü. Şehir planlama alanında çalışmalar yapan Kahraman’ın özellikle kent planlaması, mekânsal adalet ve şehir hakkı konularında çeşitli akademik çalışmaları bulunuyor.

Kariyeri boyunca üniversitelerde dersler veren, şehircilik ve toplumsal planlama üzerine araştırmalar yürüten Meriç Kahraman; kentsel dönüşüm politikaları, kamusal alanların kullanımı ve kent hakkı konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Çeşitli konferans ve seminerlerde konuşmacı olarak da yer alan Kahraman, şehir plancısı ve akademisyen kimliğinin yanı sıra toplumsal haklar alanındaki çalışmalarıyla da kamuoyunda biliniyor.

Meriç Kahraman, eşi Tayfun Kahraman’ın yargı süreci sırasında yaptığı açıklamalar ve kamuoyuna yönelik değerlendirmeleriyle de gündeme geldi.

MERİÇ KAHRAMAN'IN ÖZEL HAYATI

Tayfun Kahraman ve Meriç Demir'in, Vera adında bir kızları bulunmaktadır.