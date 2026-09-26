Meriç'te hasadı başladı: İklim sevdi, üretici ekti

Meriç’te bu yıl toplam 1400 dekar alanda yer fıstığı ekimi yapıldı. Üretimin 800 dekarlık bölümü Alibey köyünde, 550 dekarı Nasuhbey köyünde, 50 dekarı ise Karayusuflu köyünde gerçekleştiriliyor. Bölgenin verimli topraklarında yetiştirilen yer fıstığı, kendine özgü lezzeti ve kalite potansiyelinin yanı sıra bölge iklimine uyumuyla da Meriç’in tarımsal üretiminde giderek daha fazla önem kazanıyor.

Üreticilerin yıl boyunca gösterdiği emeğin ardından hasat edilen yer fıstıkları, tarladan sofralara uzanan yolculuğuna başlıyor. İlçedeki üreticiler, sezonun bereketli geçmesini ve elde edilen ürünün emeklerinin karşılığını vermesini bekliyor. Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı da yer fıstığı hasadının başlaması dolayısıyla üreticilere bereketli bir sezon diledi. Odabaşı, “Toprağın bereketi, üreticimizin emeği ve ilçemizin eşsiz lezzetiyle yer fıstığı hasadımız hayırlı ve bereketli olsun. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz” dedi.