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Merjem Šiljak kimdir? Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak kaç yaşında, nereli?

Merjem Šiljak kimdir? Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak kaç yaşında, nereli?

9.09.2026 22:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Merjem Šiljak kimdir? Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak kaç yaşında, nereli?

Aşk ve Taht dizisinde Destina karakterini canlandıran Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri oldu. Peki, Merjem Šiljak kimdir? Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak kaç yaşında, nereli?
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ATV’nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht’ta Alanya Prensesi Destina’ya hayat veren Merjem Šiljak, oyunculuğu ve karakteriyle dikkat çekiyor. Peki, Merjem Šiljak kimdir? Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak kaç yaşında, nereli?

MERJEM ŠİLJAK KİMDİR? 

Merjem Šiljak, Bosna-Hersekli genç oyuncudur. 9 Mart 2000 doğumlu olan Šiljak, oyunculuk eğitimini Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde (Academy of Performing Arts Sarajevo) aldı.

Oyuncunun bilinen yapımları arasında Na rubu pameti, Tender ve İsveç yapımı A Life's Worth da bulunuyor. Zona Talents'ın filmografi kaydında Na rubu pameti dizisinde Nadin Mekmanaman, Tender dizisinde ise Selma karakterini oynadığı belirtiliyor.

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