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Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi belli oldu

Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi belli oldu

14.08.2026 14:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi belli oldu

“Yalı Çapkını”nın ardından yeni projesi merak edilen Mert Ramazan Demir’in, “Susuz Yaz” dizisinin başrolü için prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Necati Cumalı’nın eserinden uyarlanacak yapımda Demir’in “Hasan” karakterine hayat vermesi bekleniyor.
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Ay Yapım’ın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizisi “Susuz Yaz” için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme alacağı dizinin başrolü için Mert Ramazan Demir ile prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Demir, Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanacak dizide Hasan karakterini canlandıracak.

HASAN’IN EŞİ BAHAR İÇİN ARAYIŞ SÜRÜYOR

Daha önce sinemaya da uyarlanan eserde Hasan’ın eşi Bahar karakterini canlandıracak oyuncu için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Hasan’ın ağabeyi Osman rolü için ise Kaan Urgancıoğlu’na teklif götürüldüğü öne sürüldü.

ÇEKİMLER ADANA’DA YAPILABİLİR

 

Dizinin çekimlerinin Adana’da yapılmasının gündemde olduğu, ancak yayımlanacağı kanalın henüz netleşmediği aktarıldı.

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