Merve Dizdar'dan örnek davranış.. Gören herkesi ağlattı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 20:44

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 20:44

Masumlar apartmanı dizisiyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran oyuncu Merve Dizdar şimdilerde Ömer dizisiyle Star TV ekranlarında seyirci karşısında yer alıyor.

Merve Dizdar ekranda en çok izlenen oyunculardan birisi olması nedeniyle attığı her adımla dikkat çekiyor. Merve Dizdar son bir kaç gündür kendisini başka bir role adadı.

YARDIM YAPMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Resmi rakamlara göre 30 binden fazla vatandaşımız bilindiği gibi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybetmişti. Enkazların kaldırılmasından sonra bu rakamın 100 bine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Binlerce vatandaş ise evsiz kalmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesi için yardım yağıyor.

Merve Dizdar'da kendisini deprem bölgesine hizmet için adadı.

Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’daki merkezinde halk ile iç içe çalışan Merve Dizdar, yaşananlar nedeniyle bir hayli üzgündü.

Televizyongazetesi'nde aktarılanlara göre; Ünlü oyuncu, “Yoğunluk var ama hepimiz, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugünleri böyle atlatacağımızı düşünüyorum. İnanın hepimizin kafası, aklı, kalbi orada. Zaten herkes elinden geleni yapıyor, bunu görmek de mutlu ediyor insanı. Depremden beri hepimiz her gün çalışıyoruz. Atlatacağız inşallah” açıklamasında bulundu.

Ömer dizisinin setinde çalışmaların durdurulmasının ardından yardım merkezine arkadaşları ile birlikte geldiklerini anlatan Merve Dizdar, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini ifade etti.





Oyuncu, “Buradayız” diyerek aklının da kalbinin de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızda olduğunu ifade etti.