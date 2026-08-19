Meryl Streep ve Selena Gomez duyurdu: Olivia Colman Only Murders in the Building kadrosunda

Ekranların sevilen komedi ve gizem dizisi Only Murders in the Building, merakla beklenen 6. sezonu öncesinde kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Hulu platformunda yayınlanan dizinin Londra'da çekilen yeni sezonuna, Oscar ödüllü başarılı oyuncu Olivia Colman konuk oyuncu olarak dahil oldu.

EĞLENCELİ VİDEOYLA DUYURULDU

Olivia Colman'ın yapıma katıldığı bilgisi, dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan özel bir videoyla dizi severlere ilan edildi. Eğlenceli videoda yer alan Selena Gomez "Londra çekimlerimizde harika konuk oyuncularımız oldu" derken, efsane oyuncu Meryl Streep "Evet ama hâlâ bir eksiğimiz var" diyerek söze giriyor. Yıldız isimlerin ardından Colman'ın canlandıracağı karakterin kostümüyle kadraja girmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)'in paylaştığı bir gönderi

YILDIZLAR GEÇİDİ: YENİ SEZONDA KİMLER VAR?

Dizinin Birleşik Krallık'ta devam eden 6. sezonu adeta İngiliz sinema ve televizyon dünyasının devler ligine dönüşüyor. Yeni sezonda Olivia Colman'ın yanı sıra David Tennant, Sharon Horgan, Martin Freeman, Jim Broadbent, Jennifer Saunders, Geri Halliwell, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Rhea Norwood, Richard Ayoade ve Peter Capaldi gibi önemli isimler rol alacak.

Ana kadroda yer alan Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Meryl Streep ve Michael Cyril Creighton ise sevilen karakterleriyle ekrana geri dönüyor.

ROTA NEW YORK'TAN LONDRA'YA ÇEVRİLDİ

Yapımcılığını 20th Television'ın üstlendiği yeni sezonda dedektif üçlümüz, 5. sezonun finalinde hayatını kaybeden Cinda Canning'in (Tina Fey) gizemli ölümünü çözmek üzere New York'tan Londra'ya seyahat edecek. Steve Martin ve John Hoffman'ın yaratıcılığını üstlendiği dizinin henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı.

Öte yandan Olivia Colman, Game of Thrones yıldızı Peter Dinklage ile başrolünü paylaştığı ve sepet ustasından kendisine hasırdan bir koca yapmasını isteyen bir kadını konu alan "Wicker" filmiyle de yakın zamanda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.