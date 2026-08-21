Mesut Adlin'den Tolga Akış, eşi Gizem Kaya ve Manifest hakkında gündem olan iddialar

Fotoğrafçı Mesut Adlin, geçen yıl hakkında ortaya atılan iddiaların ardından yeniden gündeme geldi.

Adlin, bir süredir sessiz kaldığını belirterek yaşadıklarını ve elinde bulunduğunu söylediği mesaj, ekran görüntüsü ve diğer kayıtları kamuoyuyla paylaştı.

Mesut Adlin’in açıklamalarında Manifest grubu ve grubun menajeri Tolga Akış ve eşi Gizem Kaya hakkında çeşitli iddialar da yer aldı.

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest'in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin'le yolları yaklaşık bir yıl önce oldukça olaylı ayrılmıştı.

Sosyal medyada Mesut Adlin'in reşit olmayan bir kişiyle yaptığı öne sürülen bazı mesajlaşmalar paylaşılmış ve Adlin hakkında ciddi iddialar ortaya atılmıştı. İddiaların büyümesinin ardından Manifest, Adlin'le gerçekleştirilmesi planlanan çekimleri iptal ettiğini duyurmuştu.

Tolga Akış, o dönem yaptığı açıklamada sektörde pek çok kişiyle iletişim halinde olduklarını ancak kimsenin yanlışını savunmayacaklarını söylemişti.

Mesut Adlin ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Karşısındaki kişinin yaşını öğrendiği anda iletişimi sonlandırdığını, kamuoyuna servis edilen konuşmanın eksik şekilde paylaşıldığını ve kimseye rızası dışında ısrar etmediğini savundu.

Adlin daha sonra savcılığa başvurarak hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılmasını istedi ve bazı kişiler hakkında şikayetçi oldu.

MESUT ADLİN'DEN GÜNDEM OLAN İDDİALAR

Mesut Adlin yaklaşık 1 yıl sonra bu kez kamerasını karşı tarafa çevirdi.

Adlin'in YouTube'da yayınladığı yaklaşık 15 dakikalık video sosyal medyayı karıştırdı. İddiaların merkezinde doğrudan Manifest ve Tolga Akış yer aldı.

Adlin, videoda geçmişte Manifest ve ekibiyle yaşadığını öne sürdüğü olayları kendi açısından anlatırken çeşitli mesajlaşma ve görüntüleri de iddialarına dayanak olarak ekrana getirdi.

"SÖZLEŞME" İDDİALARI

En dikkat çeken iddialardan biri ise Manifest üyelerinin sözleşmeleri hakkında oldu.

Adlin'in iddiasına göre üyelerle 10 yıllık bir sözleşme yapıldı ve sözleşmede grubun dijital ve ticari gelirlerinin paylaşımına ilişkin oldukça ağır şartlar bulunuyor. Adlin; Spotify ve YouTube gelirlerinin tamamının Tolga Akış tarafına bırakıldığını, konser gelirlerinde ise her Manifest üyesine yüzde 10 pay verildiğini öne sürdü. Marka iş birliklerinden üyelere ne kadar pay verileceğinin de yönetim tarafından belirlendiğini iddia etti.

"MANİFEST KIZLARININ ÖZEL HAYATLARINA MÜDAHALE" İDDİASI

Fakat Adlin'in ortaya attığı iddialar yalnızca para ve sözleşmelerle sınırlı değildi. Fotoğrafçı, Manifest üyelerinin özel hayatlarına müdahale edildiğini de öne sürdü.

İddiasına göre Sueda Uluca'nın Berkcan Güven'le yaşadığı ilişki yönetim tarafından grubun imajına uygun bulunmadı. Adlin, Berkcan Güven'e başka biri üzerinden ilişkinin Manifest'e zarar verdiğini belirten bir mesaj gönderildiğini; ilişkinin devam etmesi halinde ise Sueda'nın gruptan çıkarılmasının gündeme geldiğini savundu.

Benzer bir durumun Hilal Yelekçi'nin Agah Uz'la ilişkisi sırasında da yaşandığını iddia etti. Adlin'in anlatımına göre Tolga Akış, diğer grup üyelerine Hilal ilişkiyi bitirmediği takdirde Manifest'i dağıtacağını söyledi.

Bunun üzerine diğer üyelerin Hilal'le konuştuğunu ve ilişkinin sona ermesinde bu baskının etkili olduğunu öne sürdü. Adlin ayrıca hem Sueda'nın hem de Hilal'in bu süreçlerde mobbinge maruz kaldığını iddia etti ve videoda bu anlatımlarını desteklediğini öne sürdüğü bazı görüntülere de yer verdi.

Adlin ayrıca; Manifest için çektiği bazı fotoğrafların Rolling Stone'da yayımlanmasına rağmen çekimlerin karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını öne sürdü.

Mesut Adlin'in videosundaki bir diğer iddia ise 2025 yılında kendisi hakkında yaşanan ifşa sürecinde kamuoyuna gösterilen tavırla özel yazışmalardaki tavrın birbirinden farklı olduğu yönündeydi.

GİZEM KAYA VE 'ZEYBİK'E AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN KONUŞMALARI PAYLAŞTI

Adlin, Manifest ve çevresindeki bazı isimlerin kamuoyu önünde kendisine tepki gösterirken özel mesajlarda yanında olduklarını söylediklerini öne sürdü.

Gizem Kaya ve Zeybik'in de kendisine özelden destek mesajları gönderdiğini iddia eden fotoğrafçı, bu desteğin daha sonra yalnızca 'formalite' olduğunu düşündüğünü anlattı.

Videoda paylaşıldığı belirtilen ekran görüntülerinde Gizem Kaya'ya ait olduğu öne sürülen hesaptan Merve Taşkın hakkında oldukça ağır ifadeler kullanıldığı iddia edildi. Yine Adlin'in paylaşımlarına göre Kaya'nın, Manifest'le ortak çalışma yapan Pango hakkında da son derece sert sözler söylediği öne sürüldü.

Adlin; Gizem Kaya'nın Pango hakkında öfkeli ifadeler kullandığı öne sürülen bir ses kaydına videoda yer verdiğini, ayrıca Emircan İğrek hakkında da grup içerisindeki bazı konuşmalarda küfürlü ifadeler kullanıldığını iddia etti.

Berkcan Güven cephesinde ise konu yeniden Sueda Uluca'yla yaşadığı ilişkiye bağlandı.

Adlin'in iddiasına göre Berkcan'a, Sueda'yla birlikteliğinin Manifest'in imajına zarar verdiğini söyleyen bir mesaj gönderildi. İlişkinin sona ermemesi halinde Sueda'nın gruptan çıkarılabileceğinin konuşulduğunu savunan Adlin, videoda buna ilişkin olduğunu söylediği bazı yazışma ve görüntüleri de gösterdi.

Fotoğrafçı ayrıca 2025'te hakkındaki iddialar gündeme geldiğinde Tolga Akış'ın evine geldiğini ve kamuoyuna yapacağı açıklamanın hazırlanmasına müdahil olduğunu da öne sürdü. Adlin'in bugünkü anlatımına göre, kamuoyu önünde kendisiyle mesafe koyan bazı isimlerle perde arkasındaki iletişimi çok daha farklıydı.

Yaklaşık 15 dakikalık videoda ortaya atılan iddialar bunlarla da sınırlı değil. Mesut Adlin hem geçmişte yaşanan ifşa sürecine hem Manifest'in perde arkasına hem de grubun çevresindeki isimlerle kurulan ilişkilere dair çok sayıda iddiayı peş peşe sıraladı ve bunların bazıları için ekran görüntüleri, ses kayıtları ve videolar gösterdiğini belirtti.

İşte Mesut Adlin'in o videosu...