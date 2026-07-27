Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da arasında olduğu üç şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay neden gözaltına alındı?

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Karslı olan Tomay, çocukluğunun ilk yıllarını Kars'ın Yusufpaşa ilçesinde geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına ilgi duyan Tomay, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Vine platformunda çektiği kısa videolarla tanındı. Ayrıca Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2012 yılında, 13 yaşındayken Show TV'de yayımlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde canlandırdığı Tarkan karakteriyle başladı. Daha sonra Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, Gönül Hırsızı ve Menajerimi Ara gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sinemada ise Maide'nin Altın Günü, İkinci Şans ve Tam Kafadan Karavana filmlerinde izleyici karşısına çıktı.

2019 yılında Ali Biçim ile birlikte YouTube'da içerik üretmeye başlayan Mesut Can Tomay, kısa sürede milyonlarca aboneye ulaştı. İkili, YouTube'da Tam Kafadan Karavana projesini hayata geçirirken, Exxen'de yayımlanan O Adam Oldun Mu? programıyla dijital platformlardaki başarılarını sürdürdü.

MESUT CAN TOMAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.