Yılın en görkemli gök olaylarından biri olarak kabul edilen Perseid meteor yağmuru (yıldız kayması) için geri sayım başladı. Peki, Meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen meteor yağmurlarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru, en yoğun görünümünü 13 Ağustos gecesi sergileyecek. Meteorların atmosfere saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla girmesi nedeniyle gökyüzünde ateş toplarını andıran görüntüler oluşacak ve uygun gözlem koşullarında saatte yaklaşık 100 meteor görülebilecek.

Yılda 8 Meteor Yağmuru Gerçekleşiyor

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre meteor yağmurları, bazıları binlerce yıl öncesine uzanan kuyruklu yıldızların geçişleri sırasında bıraktığı parçacık ve kalıntıların Dünya atmosferine girmesiyle meydana geliyor. Dünya genelinde her yıl 8 önemli meteor yağmuru gerçekleşiyor.

Bu gök olayları Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) meteor yağmurları olarak adlandırılıyor.

EN YOĞUN GÖZLEM HANGİ TARİHTE OLACAK?

Perseid Meteor Yağmuru, 17 Temmuz-24 Ağustos 2026 tarihleri arasında aktif olacak. Meteor yağmurunun en yoğun olduğu dönem ise 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece yaşanacak. Zirve tarihini kaçıranlar için 13-14 Ağustos geceleri de meteorları gözlemlemek için uygun zamanlar arasında bulunuyor.

PERSEID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

2026 yılı, Perseid Meteor Yağmuru'nu gözlemlemek isteyen gökyüzü meraklıları için oldukça elverişli koşullar sunuyor. Zirve gecesinin Yeniay evresine denk gelmesi sayesinde Ay ışığı gökyüzünü aydınlatmayacak ve daha sönük meteorların dahi çıplak gözle görülmesi mümkün olacak. Bu koşullar, parlak meteorlar olarak bilinen “ateş toplarının” gözlemlenme ihtimalini de artıracak.

Uzmanlar, meteor yağmurunu daha net izleyebilmek için şehir ışıklarından uzak, açık ufka sahip ve mümkünse yüksek bölgelerin tercih edilmesini öneriyor.