Meteoroloji tarihinin en büyük felaketi:

Dünya genelinde iklim krizi ve aşırı hava olayları en yıkıcı evresine girdi. Şikago Üniversitesi bünyesindeki Climate Impact Lab ve İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yayımlanan son analizler, Pasifik Okyanusu'nda gelişen ve "Süper El Niño" olarak adlandırılan küresel iklim fenomeninin tüm zamanların rekorlarını kırdığını ortaya koydu.

Ağustos ayı itibarıyla Pasifik sularındaki sıcaklık artışının mevsim normallerinin 2.6°C üzerine çıktığı kaydedilirken, felaketin henüz zirve noktasına ulaşmadığı bildirildi.

KÜRESEL GÜNEY VE AFRİKA EN AĞIR DARBEYİ ALACAK

Hazırlanan projeksiyon raporu, önümüzdeki 6 aylık süreçte El Niño kaynaklı aşırı sıcaklıklar, kuraklık, orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle 451 binden fazla insanın hayatını kaybedeceğini gösteriyor.

Aşırı iklim olaylarından en çok etkilenecek bölge ise Afrika'nın Sahel kuşağı olacak. Yalnızca Nijerya'da 31 bin 400, Sudan'da 17 bin 500, Nijer'de 10 bin ve Çad'da 8 bin ek ölüm bekleniyor. Güneydoğu Asya'da Filipinler, Vietnam, Tayland, Kamboçya ve Endonezya toplamda 38 binden fazla kayıp verirken; Hindistan'da 15 bin 800, Brezilya'da ise 13 bin 300 insanın yaşamını yitireceği tahmin ediliyor.

MET OFFİCE: "EN KÖTÜSÜ HENÜZ YAŞANMADI, EMSALSİZ BİR SÜREÇTEYİZ"

Met Office Uzun Vadeli Tahmin Başkanı Profesör Adam Scaife, El Niño'nun henüz mevsimsel zirve noktasına ulaşmadan geçmişteki tüm rekorları kırdığını belirterek durumun emsalsiz bir felakete dönüştüğünü ilan etti.

Atmosferik telebağlantı mekanizması nedeniyle Pasifik'teki bu devasa ısınmanın tüm kıtalarda zincirleme aşırı hava olaylarını tetiklediği, Doğu Asya ve Amerika genelinde fırtına ile tayfun riskini artırdığı saptandı.

SÜPERMARKETLERDE GIDA KITLIĞI VE STOK UYARILARI BAŞLADIv

Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tüm dünya hükümetlerine acil durum çağrısında bulunarak tarım, enerji, su kaynakları ve halk sağlığı alanlarında önlem alınmasını istedi.

İngiltere Çevre Bakanı Dame Angela Eagle ve tedarik zinciri uzmanları, El Niño'nun yaratacağı aşırı fırtına ve sel felaketlerinin küresel lojistiği çökertebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda süpermarket raflarında ani gıda kıtlıkları yaşanabileceğini belirterek temel gıda stoklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.