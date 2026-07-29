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Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili nedir?

Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili nedir?

29.07.2026 14:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili nedir?

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, Müslüman yurttaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili nedir?
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Mevlid Kandili 2026 tarihi, Rebiülevvel Ayı'nın başlamasına kısa bir süre kala Müslüman yurttaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili nedir?

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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN? 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili, 24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağlayan gece idrak edilecek.

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, “doğum zamanı” anlamına gelir. İslam geleneğinde Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı ve çeşitli ibadetlerle idrak edilen mübarek bir gece olarak kabul edilir. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilir.

KANDİL NE DEMEK?

Kandil, Türkçede “ışıklandırılmış fener” anlamına gelir. Kelimenin temel anlamı, içinde sıvı yağ ve fitil bulunan bir aydınlatma aracını ifade eder. Dini anlamda ise kandil, Müslümanlar tarafından mübarek ve kutsal kabul edilen, ibadet ve dualarla geçirilen özel geceleri ifade eder.

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