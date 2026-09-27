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Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin
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Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

27.09.2026 15:14:00
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Haber Merkezi
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Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

Sonbaharda sofraya eklenen doğru besinler, bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyebilir. İşte öne çıkan 10 besin...

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

Sonbaharla birlikte sebze ve meyvelerin çeşitliliği değişirken, günlük beslenme düzenini yeniden gözden geçirmek için de uygun bir dönem başlıyor. Lif, vitamin, mineral, protein ve yararlı mikroorganizmalar içeren besinlere yer vermek, vücudun normal işleyişini destekleyebilir. Peki sonbaharda hangi besinler tüketilmeli? İşte sofralara eklenebilecek besinler...

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

1. Balkabağı ve kök sebzeler

Balkabağı, havuç, pancar, tatlı patates ve turp; lif, vitamin, mineral ve çeşitli bitkisel bileşikler içerir. Çorba, salata ve sebze yemeklerinde kullanılarak sonbahar beslenmesine çeşitlilik kazandırabilir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

2. C vitamini ve çinko içeren besinler

C vitamini ve çinko, bağışıklık sisteminin normal işleyişinde rol oynar. Kivi, mandalina, portakal, kırmızı biber ve brokoli C vitamini açısından; yumurta, et, deniz ürünleri, süt ürünleri ve kabak çekirdeği ise çinko açısından değerlendirilebilir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

3. Fermente besinler

Yoğurt, kefir, ayran ve turşu gibi fermente ürünler bağırsak sağlığını destekleyen beslenme düzeninin parçası olabilir. Ancak özellikle turşu gibi ürünlerdeki tuz miktarına dikkat edilmesi gerekir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

4. Baharatlar

Zencefil, zerdeçal, tarçın, kekik, kimyon, karabiber ve biberiye gibi baharatlar yemeklere lezzet katarken farklı bitkisel bileşiklerin beslenmeye eklenmesini sağlar.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

5. Protein kaynakları

Yumurta, balık, tavuk, hindi, kırmızı et, yoğurt, kefir, mercimek, nohut ve fasulye protein açısından değerlidir. Baklagiller aynı zamanda lif içeriğiyle bağırsak sağlığı açısından da beslenmeye katkı sağlayabilir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

6. Mantarlar

Mantarlar lif, B grubu vitaminleri, mineraller ve çeşitli bitkisel bileşikler içerir. Kültür mantarı, istiridye mantarı ve kestane mantarı gibi çeşitler sonbahar yemeklerinde kullanılabilir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

7. Omega-3 içeren besinler

Somon, sardalya, uskumru, hamsi ve alabalık gibi balıklar omega-3 yağ asitleri açısından önemli kaynaklardır. Ceviz ve keten tohumu da bitkisel kaynaklar arasında yer alır.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

8. Bitki çayları

Ihlamur, papatya, kuşburnu, nane ve zencefil çayı sonbaharda sıcak içecek olarak tercih edilebilir. Ancak bitki çayları hastalıkları önleyen veya tedavi eden ürünler olarak değerlendirilmemelidir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

9. Turpgiller

Brokoli, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası ve turp; lif, C vitamini, folat ve çeşitli bitkisel bileşikler içerir. Farklı çeşitleri dönüşümlü olarak tüketmek beslenme çeşitliliğini artırabilir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

10. Kemik suyu

Kemik suyu çorba ve yemeklerde kullanılabilecek besleyici bir seçenek olabilir. Ancak bağışıklığı güçlendirdiği veya hastalıklardan koruduğu yönündeki iddialar kesin bir sonuç olarak görülmemelidir.

Mevsim geçişinde beslenme rehberi: Sonbaharda bağışıklık ve bağırsak sağlığını destekleyen 10 besin

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bağırsak sağlığını desteklemek için yalnızca fermente ürünlere yönelmek yeterli değildir. Sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, kuruyemişler ve tohumlar gibi lif kaynaklarının çeşitlendirilmesi de önem taşır. Yeterli su tüketmek ve lif miktarını beslenmeye kademeli olarak eklemek de günlük düzenin desteklenmesine yardımcı olabilir.

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