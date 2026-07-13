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MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 13 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 13 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

13.07.2026 11:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 13 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Temmuz tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 13 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları...
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

13 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Adana / Karataş: 30,1°C

Antalya / Konyaaltı: 29,9°C

Antalya / Serik: 29,8°C

Hatay / İskenderun: 29,6°C

Antalya / Kemer: 29,4°C

Mersin / Yenişehir: 29,4°C

Antalya / Alanya: 29,3°C

Muğla / Fethiye: 28,8°C

Mersin / Anamur: 28,2°C

Antalya / Finike: 27,8°C

Antalya / Kaş: 27,6°C

İzmir / Urla: 27,2°C

Antalya / Kaş: 27,0°C

İzmir / Narlıdere: 26,5°C

İzmir / Konak: 26,3°C

Van / Gevaş: 26,1°C

Van / Tuşba: 25,9°C

Artvin / Hopa: 25,8°C

Balıkesir / Marmara: 25,8°C

Artvin / Hopa: 25,8°C

Samsun / İlkadım: 25,4°C

Çanakkale / Gelibolu: 25,4°C

Rize / Merkez: 25,3°C

Tekirdağ / Marmaraereğlisi: 25,3°C

İstanbul / Sarıyer: 25,3°C

Muğla / Marmaris: 25,1°C

Sinop / Merkez: 25,1°C

Samsun / Atakum: 25,1°C

Rize / Pazar: 25,1°C

Artvin / Arhavi: 25,1°C

Aydın / Kuşadası: 25,0°C

Muğla / Bodrum: 24,9°C

Aydın / Didim: 24,9°C

Sinop / Merkez: 24,9°C

Giresun / Merkez: 24,8°C

Aydın / Kuşadası: 24,8°C

Giresun / Merkez: 24,8°C

İstanbul / Sarıyer: 24,8°C

Tekirdağ / Süleymanpaşa: 24,6°C

Çanakkale / Ezine: 24,6°C

Muğla / Marmaris: 24,5°C

İstanbul / Silivri: 24,5°C

Çanakkale / Merkez: 24,4°C

Balıkesir / Ayvalık: 24,4°C

Ordu / Altınordu: 24,2°C

İstanbul / Arnavutköy: 24,0°C

İzmir / Foça: 23,9°C

Trabzon / Ortahisar: 23,7°C

Kocaeli / Kandıra: 23,7°C

Trabzon / Ortahisar: 23,6°C

Çanakkale / Ezine: 23,5°C

İstanbul / Fatih: 23,5°C

İstanbul / Tuzla: 23,5°C

Edirne / Enez: 23,4°C

İzmir / Dikili: 23,3°C

Yalova / Merkez: 23,2°C

Bitlis / Tatvan: 22,9°C

Ordu / Ünye: 22,7°C

Muğla / Datça: 22,6°C

İzmir / Çeşme: 22,5°C

İzmir / Çeşme: 22,4°C

Zonguldak / Çaycuma: 22,3°C

Çanakkale / Ayvacık: 22,2°C

Bursa / Mudanya: 22,2°C

Trabzon / Araklı: 22,1°C

İstanbul / Tuzla: 21,8°C

Rize / Çayeli: 21,7°C

Düzce / Akçakoca: 21,6°C

İstanbul / Silivri: 21,4°C

Zonguldak / Merkez: 20,5°C

Kastamonu / İnebolu: 19,7°C

Bartın / Merkez: 19,7°C

Kastamonu / Cide: 18,9°C

İlgili Konular: #MGM #deniz suyu #Deniz suyu sıcaklığı

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