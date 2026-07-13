MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 13 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

13 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Adana / Karataş: 30,1°C

Antalya / Konyaaltı: 29,9°C

Antalya / Serik: 29,8°C

Hatay / İskenderun: 29,6°C

Antalya / Kemer: 29,4°C

Mersin / Yenişehir: 29,4°C

Antalya / Alanya: 29,3°C

Muğla / Fethiye: 28,8°C

Mersin / Anamur: 28,2°C

Antalya / Finike: 27,8°C

Antalya / Kaş: 27,6°C

İzmir / Urla: 27,2°C

Antalya / Kaş: 27,0°C

İzmir / Narlıdere: 26,5°C

İzmir / Konak: 26,3°C

Van / Gevaş: 26,1°C

Van / Tuşba: 25,9°C

Artvin / Hopa: 25,8°C

Balıkesir / Marmara: 25,8°C

Artvin / Hopa: 25,8°C

Samsun / İlkadım: 25,4°C

Çanakkale / Gelibolu: 25,4°C

Rize / Merkez: 25,3°C

Tekirdağ / Marmaraereğlisi: 25,3°C

İstanbul / Sarıyer: 25,3°C

Muğla / Marmaris: 25,1°C

Sinop / Merkez: 25,1°C

Samsun / Atakum: 25,1°C

Rize / Pazar: 25,1°C

Artvin / Arhavi: 25,1°C

Aydın / Kuşadası: 25,0°C

Muğla / Bodrum: 24,9°C

Aydın / Didim: 24,9°C

Sinop / Merkez: 24,9°C

Giresun / Merkez: 24,8°C

Aydın / Kuşadası: 24,8°C

Giresun / Merkez: 24,8°C

İstanbul / Sarıyer: 24,8°C

Tekirdağ / Süleymanpaşa: 24,6°C

Çanakkale / Ezine: 24,6°C

Muğla / Marmaris: 24,5°C

İstanbul / Silivri: 24,5°C

Çanakkale / Merkez: 24,4°C

Balıkesir / Ayvalık: 24,4°C

Ordu / Altınordu: 24,2°C

İstanbul / Arnavutköy: 24,0°C

İzmir / Foça: 23,9°C

Trabzon / Ortahisar: 23,7°C

Kocaeli / Kandıra: 23,7°C

Trabzon / Ortahisar: 23,6°C

Çanakkale / Ezine: 23,5°C

İstanbul / Fatih: 23,5°C

İstanbul / Tuzla: 23,5°C

Edirne / Enez: 23,4°C

İzmir / Dikili: 23,3°C

Yalova / Merkez: 23,2°C

Bitlis / Tatvan: 22,9°C

Ordu / Ünye: 22,7°C

Muğla / Datça: 22,6°C

İzmir / Çeşme: 22,5°C

İzmir / Çeşme: 22,4°C

Zonguldak / Çaycuma: 22,3°C

Çanakkale / Ayvacık: 22,2°C

Bursa / Mudanya: 22,2°C

Trabzon / Araklı: 22,1°C

İstanbul / Tuzla: 21,8°C

Rize / Çayeli: 21,7°C

Düzce / Akçakoca: 21,6°C

İstanbul / Silivri: 21,4°C

Zonguldak / Merkez: 20,5°C

Kastamonu / İnebolu: 19,7°C

Bartın / Merkez: 19,7°C

Kastamonu / Cide: 18,9°C