Mide kanserinde şekerli içecek tehlikesi: Günde bir bardak riski 2.5 kat artıyor

Dünya genelinde en ölümcül kanser türleri arasında beşinci sırada yer alan mide kanseri ile günlük beslenme alışkanlıkları arasındaki bağ ilk kez bu kadar net bir bilimsel veriyle ortaya kondu. ABD merkezli Mass General Brigham Kanser Enstitüsü uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırma, şekerli gazlı içecekler, hazır limonatalar, meyve şurupları ve sporcu içeceklerinin düzenli tüketiminin mide kanseri vakalarını doğrudan tırmandırdığını tescilledi. On yıllara yayılan takip sürecinde 112 binden fazla yetişkinin sağlık verileri, beslenme rutinleri ve yaşam tarzı tercihleri detaylı incelemeye tabi tutuldu.

GÜNLÜK TÜKETİMDE RİSK KADINLARDA 3 KATINA ÇIKIYOR Klinik veriler, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen bireylerin, ayda bir porsiyondan az tüketenlere kıyasla mide kanserine yakalanma olasılığının 2.45 kat daha fazla olduğunu gösterdi. İncelemede cinsiyet faktörü ele alındığında, günlük şekerli içecek tüketen kadınlarda mide kanseri riskinin yaklaşık 3.04 katına ulaştığı belgelendi. Araştırmacılar, bu içeceklerde ana tatlandırıcı olarak kullanılan mısır şurubu ve fruktoz miktarının artmasıyla birlikte mide dokusundaki kanserleşme sıklığının doğru orantılı olarak yükseldiğini saptadı.

YAPAY TATLANDIRICILI DİYET İÇECEKLERDE AYNI RİSK GÖRÜLMEDİ Çalışma kapsamında şekerli içecekler ile yapay tatlandırıcı içeren diyet (düşük kalorili) içecekler arasındaki fark da analiz edildi. Yaşam tarzı ve fizyolojik risk faktörleri kontrol altına alındığında, diyet gazlı içecek tüketen bireylerde mide kanseri riskinde belirgin bir artış gözlenmedi. Araştırmanın kıdemli yazarı gastroenterolog Dr. Andrew T. Chan, beslenme alışkanlıklarının mide kanseri üzerindeki etkisinin tıp dünyasında uzun süredir eksik kalan bir alan olduğunu belirterek, elde edilen verilerin toplum sağlığı açısından hayati uyarılarda bulunduğunu vurguladı.