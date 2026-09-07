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Mide yanması ve şişkinliğe son: Sindirim sistemini rahatlatacak 3 doğal alışkanlık...

Mide yanması ve şişkinliğe son: Sindirim sistemini rahatlatacak 3 doğal alışkanlık...

7.09.2026 12:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mide yanması ve şişkinliğe son: Sindirim sistemini rahatlatacak 3 doğal alışkanlık...

Stres, düzensiz beslenme ve hızlı yemek yemek mide asidinin dengesini bozarak yanma ve şişkinliğe yol açabilir. İlaçlara başvurmadan günlük alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişimlerle midenizi rahatlatabilirsiniz.
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Mide, vücudun ikinci beyni olarak kabul edilir ve günlük streslerden, yeme alışkanlıklarından doğrudan etkilenir. Yemek sonrası yaşanan şişkinlik ve yanma hissi, yaşam kalitesini düşüren en yaygın sorunlardandır. Doğal yöntemlerle bu şikayetleri hafifletmek ve mide konforunu yeniden sağlamak mümkün.

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1. HER LOKMAYI YAVAŞ ÇİĞNEME KURALI (MEKANİK SİNDİRİM DESTEĞİ)

Yemek yerken acele etmek, mideye büyük parçaların gitmesine ve sindirim için aşırı asit üretilmesine neden olur.

Uygulama Yolu: Lokmalar masaya bırakılarak her bir lokma ağızda tamamen öğütülene kadar yavaşça çiğnenmeli.

2. PAPATYA VEYA ZENCEFİL ÇAYI İLE MİDE MUKOZASINI YATIŞTIRMA

Ağır bir öğünün ardından mide duvarında oluşan hassasiyeti ve spazmları hafifletmek için bitki çaylarından destek alınabilir.

Uygulama Yolu: Yemekten 45 dakika sonra bir fincan ılık papatya veya çok hafif zencefil çayı yudumlanarak tüketilmeli.

3. YEMEKTEN SONRA HEMEN UZANMAMA VE HAFİF YÜRÜYÜŞ

Yemek hemen ardından yatmak, mide asidinin yemek borusuna kaçmasına (reflü) ve sindirimin yavaşlamasına yol açar.

Uygulama Yolu: Yemek sonrasındaki ilk 30 dakika boyunca uzanmaktan kaçınılır; bunun yerine ev içinde 10-15 dakikalık hafif tempolu bir yürüyüş yapılmalı.

İlgili Konular: #Mide hastalıkları #dengeli beslenme #Şişkinlik

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