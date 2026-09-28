Midesi hassas olanlar için basit çözüm: Gaz ve şişkinliği hafifletmeye yardımcı 7 içecek

Karında şişkinlik ve gaz, hızlı yemek yeme, fazla miktarda yemek tüketme, bazı yiyecekler veya sindirim sistemindeki hassasiyetler nedeniyle ortaya çıkabilir. Gün içinde yeterli sıvı almak ve bazı bitkisel içeceklerden yararlanmak rahatlama sağlayabilir. Peki, şişkinlik ve gaz olduğunda ne içilebilir? İşte evde kolayca hazırlanabilecek ve rahatlamaya yardımcı olabilecek içecekler...

ŞİŞKİNLİK VE GAZI AZALTMAK İÇİN BAŞKA NELER YAPILABİLİR?

Sadece içecekler değil, günlük beslenme alışkanlıkları da şişkinlik ve gaz oluşumunda etkili olabilir. Yemekleri yavaş yemek, lokmaları iyi çiğnemek ve aşırı miktarda yemek tüketmemek sindirimi destekleyebilir.

Bunun yanında yemek sonrasında kısa ve hafif bir yürüyüş yapmak da hareketliliği destekleyebilir. Gazlı içeceklerin fazla tüketilmesi ise bazı kişilerde şişkinliği artırabilir.