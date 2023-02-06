Milli yas nedir? Milli yas ne demek?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:30

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:47

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "(Milli yas ilanı) Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadesini kullandı. Milli yasın ne olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MİLLİ YAS NEDİR? MİLLİ YAS NE DEMEK?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıldönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

MİLLİ YASTA NE YAPILIR?

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen eylemlerdir.