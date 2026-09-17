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Milyonlarca yıl sonra keşfedildi: Araştırmalar T-rex'in vücut ısısı insanlarınkine benzer olduğuna işaret ediyor

Milyonlarca yıl sonra keşfedildi: Araştırmalar T-rex'in vücut ısısı insanlarınkine benzer olduğuna işaret ediyor

17.09.2026 10:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Milyonlarca yıl sonra keşfedildi: Araştırmalar T-rex'in vücut ısısı insanlarınkine benzer olduğuna işaret ediyor

Araştırmacılar, Tyrannosaurus rex'in (T-rex) sıcakkanlı olduğu ve vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece olduğuna işaret etti.

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Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Tyrannosaurus rex'in vücut sıcaklığı araştırıldı.

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T-REX SOĞUK KANLI BİR HAYVAN OLMAYABİLİR

Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiğini belirten araştırmacılar, bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini inceledi. T-rex'in sıcakkanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine benzer olarak ortalama 36 santigrat derece ölçüldüğüne işaret etti.

Araştırmacılardan Robert Eagle, bu yöntem kullanılarak keşfedilebilecek çok sayıda türün olduğunu ifade etti. Vücut sıcaklığının bilinmesinin T-rex'in nasıl yaşamış olabileceğine ışık tutacağı düşünülüyor.

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