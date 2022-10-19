Miniklere sağlıklı beslenme uyarısı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme tüm yaş gruplarında olduğu gibi çocuklar için de oldukça önemlidir. Büyüme ve gelişme çağında olan okul çocuklarının besin öğelerine olan ihtiyacı özellikle okul döneminde daha fazladır. Okul döneminde edinilen beslenme alışkanlıkları ilerde sağlıklı yetişkinler olabilmek açısından önem kazanıyor.

Bu doğrultuda özellikle yeme - içme alışkanlığının çevrenin etkisi ile değiştiği 3. sınıf öğrencilerine temel beslenme bilgilerini vermek için Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede yaklaşık 5 bin ilkokul 3. sınıf öğrencisine sağlıklı beslenme eğitimi veriliyor. Diyetisyen Şerife Özkan tarafından verilen eğitimlerde yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı, kahvaltının önemi, besinlerin vücudumuzdaki görevleri, 4 temel besin grupları, bu grupların vücudumuzdaki görevleri ve sağlıklı beslenme önerileri hakkında bilgi veriliyor.

“BUGÜNÜN SAĞLIKLI ÇOCUKLARI, YARININ SAĞLIKLI YETİŞKİNLERİDİR”

Çocukların yeteri kadar enerji almaları, büyüme ve gelişmelerini sağlayabilmek, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Şerife Özkan, “Okul çağı döneminde sağlıklı beslenme, çeşitli besinlerin gün içerisinde yeterli ve dengeli şekilde tüketilmesi ile sağlanır. Ailesinden ayrılıp okulla birlikte dış dünyaya açılan çocuk beslenme alışkanlıkları ve çeşitleri konusunda da gelişim ve değişim içerisindedir. Besin seçimlerinde özellikle 3. Sınıfla birlikte ailenin etkisi azalırken, çevre faktörlerin etkisi önem kazanmaya başlar. İşte tam bu noktada çocuklara Sağlıklı Beslenme eğitimi vererek beslenme alışkanlığının önemini anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARA AÇIKTA SATILAN BESİNLERİ YEMEK YERİNE SAĞLIKLI ÖĞÜNLER SUNULMALIDIR”

Çocuklara kahvaltı yapma alışkanlığının kazandırılmasının önemine değinen Diyetisyen Şerife Özkan, “Çocuklar güne sağlıklı başlamak, öğrenmek, öğrendiklerini kolayca hatırlamak ve çabucak yorulmamak için mutlaka kahvaltı yapmalılardır. Her öğünde 4 temel besin grubunda yer alan yiyecekler tüketilmelidir. Ebeveynler tarafından beslenme çantaları 4 temel besin grubu dikkate alarak hazırlanmalıdır. Çocuklara açıkta satılan besinleri yemek yerine sağlıklı öğünler sunulmalıdır. Yine sağlıklı beslenmeyle birlikte çocukların hareketli yaşam tarzını benimsemeleri sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacaktır” dedi.