Mistik kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündemde: İki tahmini şimdiden gerçekleşti

Geçmişte 11 Eylül terör saldırıları, Covid-19 pandemisi ve 2004 Hint Okyanusu tsunamisi gibi küresel ölçekte kırılma yaratan olayları önceden öngördüğü iddia edilen ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı senaryoları mercek altına alındı. 84 yaşında hayatını kaybeden kahinin 2026 yılına ilişkin kehanetlerinden iki tanesinin gerçekleştiğini savunan çevreler, küresel krizlerin derinleştiğine dikkat çekiyor.

DOĞAL AFETLER VE KÜRESEL İKLİM KRİZİ: DEPREMLER VE REKOR SICAKLIKLAR

Baba Vanga'nın 2026 yılı için işaret ettiği ilk büyük başlık olan küresel çevre felaketleri, yılın ilk yarısından itibaren dünya gündemini sarsmaya başladı. Haziran ayında Venezuela'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem ciddi can kaybına ve yıkıma yol açarken; Avrupa genelinde yaşanan rekor sıcaklık dalgaları İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan'da kontrol altına alınamayan orman yangınlarını tetikledi.

Asya coğrafyasındaki sel felaketleri ve ABD'de yaşanan yıkıcı fırtınalar, iklim krizinin ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, bu gelişmeler Baba Vanga'nın "doğal dengenin bozulacağı" yönündeki öngörülerini destekleyen somut veriler olarak değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKA VE İSTİHDAM KRİZİ: İNSAN GÜCÜNÜN YERİNİ ALGORİTMALAR ALIYOR

Kahinin 2026 yılına dair gerçekleştiği öne sürülen bir diğer kehaneti ise teknolojinin ve yapay zekanın küresel iş gücü üzerindeki baskısı oldu. Sanayi ve teknoloji devlerinin yapay zeka algoritmalarını süreçlere entegre etmesiyle birlikte küresel ölçekte toplu işten çıkarmalar ivme kazandı.

Uzmanlar ve ekonomi çevreleri, yapay zeka teknolojilerinin insan emeğinin yerini almasıyla birlikte etik tartışmaların ve toplumsal huzursuzlukların tırmandığını bildiriyor. Bu durum, kahinin işaret ettiği "teknolojik tahakküm" senaryosuyla örtüşüyor.

HENÜZ GERÇEKLEŞMEYEN TÜYLER ÜRPERTİCİ KEHANETLER: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI VE UZAYLI TEMASI

Baba Vanga'nın 2026 yılının geri kalanı için öngördüğü diğer senaryolar ise uluslararası güvenlik uzmanları ve komplo teorisyenleri tarafından yakından takip ediliyor. Yorumculara göre kahin, 2026'nın sonlarına doğru küresel jeopolitik dengeleri sarsacak şu gelişmeleri öngörmüştü: